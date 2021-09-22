ПРИЗЕТКО: «В матче за Суперкубок Украины все решится в серии пенальти»

Специалист считает, что основное время закончится вничью

  • 22.09.2021 10:51
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ПРИЗЕТКО: «В матче за Суперкубок Украины все решится в серии пенальти»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором сразятся «Шахтер» и «Динамо». 
 
— Несмотря на то, что это в любом случае принципиальный поединок, трудно сказать, какие составы выставят наставники, поскольку сезон в разгаре. Через два дня на третий у «Динамо» и «Шахтера» матчи чемпионата, а потом и Лига чемпионов. Да, сейчас будет разыгрываться трофей, тем не менее, у каждого свои планы. Но в любом случае вывеска такого поединка всегда несет в себе интригу.
 
— Победа над «Мариуполем» могла как-то поднять настроение горнякам после провала в Молдове?
— Если и подняла, то совсем чуть-чуть. «Мариуполь» — это не уровень Лиги чемпионов, да и нужно учитывать, каким составом играли азовцы. В большей мере это был бальзам на душу молодым игрокам «Шахтера», которые отметились первыми результативными действиями за основу горняков.
 
— В чем сильная сторона нынешнего «Шахтера»?
— Контроль мяча. Это всегда была фишка горняков, она ею и остается. Но в тоже время игроки еще не полностью, как мне кажется, понимают требования наставника. По крайней мере, так видится по телекартинке.
 
— Перед игрой «Динамо» будет немного в проигрышной ситуации, учитывая сложность их матчей против «Бенфики» и «Александрии»?
— Возможно. Команда потратила намного больше сил в двух последних поединках, чем «Шахтер». Тем не менее, у киевлян сейчас может быть лучше психологический фон, учитывая результаты. Выигрыш донетчан — 5:0 у «Мариуполя» не затмил поражение от «Шерифа».
 
— Но вообще в игровом плане, чем «Динамо» может похвастать?
— В последние матчах «Динамо» и «Шахтер» зачастую я отдавал предпочтение горнякам, которые выглядели сильнее своего главного конкурента. Однако сейчас этого я сказать уже не могу. «Динамо» прибавило в коллективных действиях, в скорости, в движении вперед. Мирча Луческу знает, как играть против горняков. Накануне этого поединка у динамовцев больше козырей. Конечно, здесь есть фактор прихода нового главного тренера в «Шахтер» и новых игроков, которые пока притираются друг к другу.
 
— Все решится в основное время?
— Опять же, не могу сказать, в каких составах будут играть команды. Но если допустить, что на поле выйдут все сильнейшие, поставлю все-таки на ничью — 1:1. Все решится в серии пенальти, – сказал Призетко.

Матч начнется в 21:00 по Киеву.

Источник — zbirna.com

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