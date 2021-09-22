АНДРОНОВ: «Динамо и Шахтер будут играть в атаку, соперника надо перебить»

Российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтер» – «Динамо» в рамках Суперкубка Украины.



«Суперкубок Украины разыгрывается в сентябре – не самое привычное время для матча, который всегда считается праздником начала нового сезона. Я думаю, что болельщики ничего не потеряли – не будет жары, да и команды уже сыгрались на старте сезона, поэтому мы должны увидеть более качественный футбол.



У «Шахтера» большая неприятность случилась в Лиге чемпионов, где он проиграл «Шерифу», но в его настрое я не сомневаюсь. Думаю, что команды будут играть основными составами, потому что следующие игры у них не с самыми сложными соперниками. Другое дело, что уже через 10 дней матч между ними уже в чемпионате – есть вопрос, стоит ли открывать все карты. Думаю, что на содержании матча это не скажется.



Обе команды будут играть в атаку, потому что такого соперника надо переиграть и перебить», – сказал Андронов.



Матч начнется в 21:00 по Киеву.