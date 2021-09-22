АНДРОНОВ: «Динамо и Шахтер будут играть в атаку, соперника надо перебить»

Специалист считает, что матч за Суперкубок Украины будет интересным

  • 22.09.2021 10:08
  • 642 просмотра
  • 0 комментариев
АНДРОНОВ: «Динамо и Шахтер будут играть в атаку, соперника надо перебить»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтер» – «Динамо» в рамках Суперкубка Украины.
 
«Суперкубок Украины разыгрывается в сентябре – не самое привычное время для матча, который всегда считается праздником начала нового сезона. Я думаю, что болельщики ничего не потеряли – не будет жары, да и команды уже сыгрались на старте сезона, поэтому мы должны увидеть более качественный футбол.
 
У «Шахтера» большая неприятность случилась в Лиге чемпионов, где он проиграл «Шерифу», но в его настрое я не сомневаюсь. Думаю, что команды будут играть основными составами, потому что следующие игры у них не с самыми сложными соперниками. Другое дело, что уже через 10 дней матч между ними уже в чемпионате – есть вопрос, стоит ли открывать все карты. Думаю, что на содержании матча это не скажется.
 
Обе команды будут играть в атаку, потому что такого соперника надо переиграть и перебить», – сказал Андронов.
 
Матч начнется в 21:00 по Киеву.

Источник — Рейтинг букмекеров

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности