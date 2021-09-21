Ман Сити уверенно выиграл без Зинченко, победа Ливерпуля, вылет Эвертона

Состоялся ряд матчей Кубка английской лиги

  • 21.09.2021 23:56
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Ман Сити уверенно выиграл без Зинченко, победа Ливерпуля, вылет Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей Кубка английской лиги. «Манчестер Сити», как и обещал наставник Хосеп Гвардиола, выставил преимущественно молодежный состав.

Команда разгромила «Уикомб» со счетом 6:1. Александр Зинченко травмирован и не играл.

Среди других результатов отметим победу «Ливерпуля» и вылет «Эвертона».

Кубок английской лиги. 3-й раунд

Манчестер Сити - Уикомб 6:1
Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83 Фоден, 45, Торрес, 71, Палмер, 88 - Ханлан, 22

Манчестер Сити: Стеффен, Иган-Райли, Бернс, Мбете-Табу, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Лавиа, Фоден, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Торрес (Палмер, 72)

Норвич - Ливерпуль 0:3
Голы: Минамино, 4, 80, Ориги, 50

Ливерпуль: Келлер, Брэдли, Конате, Гомес, Цимикас (Робертсон, 66), Джонс (Хендерсон, 87), Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Гордон, Минамино, Ориги

Бернли - Рочдейл 4:1

Брентфорд - Олдхэм 7:0

Престон - Челтенхэм 4:1

КПР - Эвертон 2:2 (пенальти 8:7)

Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 (по пенальти 2:4)

Уотфорд - Сток Сити 1:3

Уиган - Сандерленд - 0:2

Фулхэм - Лидс 0:0 (по пенальти 5:6)

Источник — Sport.ua

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