Ман Сити уверенно выиграл без Зинченко, победа Ливерпуля, вылет Эвертона

Состоялся ряд матчей Кубка английской лиги. «Манчестер Сити», как и обещал наставник Хосеп Гвардиола, выставил преимущественно молодежный состав.
Команда разгромила «Уикомб» со счетом 6:1. Александр Зинченко травмирован и не играл.
Среди других результатов отметим победу «Ливерпуля» и вылет «Эвертона».
Кубок английской лиги. 3-й раунд
Манчестер Сити - Уикомб 6:1
Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83 Фоден, 45, Торрес, 71, Палмер, 88 - Ханлан, 22
Манчестер Сити: Стеффен, Иган-Райли, Бернс, Мбете-Табу, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Лавиа, Фоден, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Торрес (Палмер, 72)
Норвич - Ливерпуль 0:3
Голы: Минамино, 4, 80, Ориги, 50
Ливерпуль: Келлер, Брэдли, Конате, Гомес, Цимикас (Робертсон, 66), Джонс (Хендерсон, 87), Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Гордон, Минамино, Ориги
Бернли - Рочдейл 4:1
Брентфорд - Олдхэм 7:0
Престон - Челтенхэм 4:1
КПР - Эвертон 2:2 (пенальти 8:7)
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 (по пенальти 2:4)
Уотфорд - Сток Сити 1:3
Уиган - Сандерленд - 0:2
Фулхэм - Лидс 0:0 (по пенальти 5:6)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.