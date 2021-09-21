Под дулом пистолета. Ограблен знаменитый футболист Валенсии и Милана

Инцидент с нападением грабителей произошел в аргентинском городе Лухан

  • 21.09.2021 22:59
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Под дулом пистолета. Ограблен знаменитый футболист Валенсии и Милана
© argfc.com. Роберто Айяла

Знаменитый экс-футболист «Валенсии» и «Милана» Роберто Айяла ,который сейчас работает в тренерском штабе сборной Аргентины, стал жертвой ограбления.

Инцидент произошел в аргентинском городе Лухан. 20 сентября Айяла ехал в своем автомобиле, и его остановили трое хулиганов, которые бросали камни в машину.

Грабители угрожали футболисту оружием и повредили колесо машины. Они забрали у жертвы мобильный телефон и наличные на сумму 5600 евро. Затем неизвестные скрылись.

Проезжавший мимо водитель заметил ситуацию и вызвал полицию, чтобы те пришли на помощь бывшему футболисту.  Физически Роберто Айяла не пострадал, только испугался.

Источник — El Mundo Deportivo

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