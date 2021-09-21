Роналду летом мог оказаться в Атлетико Мадрид

Услуги португальца предлагал «матрасникам» агент

  • 21.09.2021 20:07
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Роналду летом мог оказаться в Атлетико Мадрид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду во время недавнего летнего трансферного окна мог оказаться в «Атлетико» Мадрид. После того, как португалец принял решение покинуть «Ювентус», его агент Жорже Мендеш предлагал его услуги «матрасникам».

Однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. На горизонте появился вариант с «Манчестер Юнайтед», который был приоритетным для Роналду.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду провел за клуб 3 матча и забил в них 4 гола.

Источник — Cadena Ser

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