Роналду летом мог оказаться в Атлетико Мадрид

Криштиану Роналду во время недавнего летнего трансферного окна мог оказаться в «Атлетико» Мадрид. После того, как португалец принял решение покинуть «Ювентус», его агент Жорже Мендеш предлагал его услуги «матрасникам».

Однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. На горизонте появился вариант с «Манчестер Юнайтед», который был приоритетным для Роналду.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду провел за клуб 3 матча и забил в них 4 гола.