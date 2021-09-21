МАРЛОС: «Расстроен из-за того, что пришлось уйти из сборной Украины»

Хавбек «Шахтера» Марлос после Евро-2020 объявил об уходе из сборной Украины, так как физически игрок уже не способен проводить много матчей.

«Игра за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, и я очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины».

«У меня есть физические проблемы после операции, и я не могу участвовать в большом количестве матчей. Сейчас я сконцентрирован на «Шахтере».

«Очень грустно, что пришлось так сделать», - сказал Марлос.