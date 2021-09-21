МАРЛОС: «Расстроен из-за того, что пришлось уйти из сборной Украины»

Игрок летом завершил карьеру в сборной

  • 21.09.2021 19:28
  • 2491 просмотр
  • 1 комментарий
МАРЛОС: «Расстроен из-за того, что пришлось уйти из сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Шахтера» Марлос после Евро-2020 объявил об уходе из сборной Украины, так как физически игрок уже не способен проводить много матчей.

«Игра за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, и я очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины».

«У меня есть физические проблемы после операции, и я не могу участвовать в большом количестве матчей. Сейчас я сконцентрирован на «Шахтере».

«Очень грустно, что пришлось так сделать», - сказал Марлос.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 21.09.2021 19:37
    +12
    Хороший игрок и порядочный человек.
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