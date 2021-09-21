Чижевский останется главным тренером Агробизнеса

Руководство клуба не будет увольнять специалиста со своего поста

  • 21.09.2021 18:36
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Чижевский останется главным тренером Агробизнеса
© ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В 10-м туре в Первой лиге в центре внимания будет дерби «Агробизнес» — «Подолье». Несмотря на три поражения подряд, кредит доверия к главному тренера «Агробизнеса» Александру Чижевскому был продлен.

Клубные боссы верят, что под руководством Чижевского подолянам удастся быстро выкарабкаться из подвала турнирной таблицы чемпионата Первой лиги (15 место).

Перед поединком с «Подольем» у «Агробизнеса» возникли кадровые проблемы. Из-за серьезной травмы, полученной в поединке 9 тура, с «Олимпиком», надолго выбыл из строя Николай Когут, еще у квартета игроков есть микроповреждения, и пока неизвестно, кто из них успеет восстановиться.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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