Чижевский останется главным тренером Агробизнеса

В 10-м туре в Первой лиге в центре внимания будет дерби «Агробизнес» — «Подолье». Несмотря на три поражения подряд, кредит доверия к главному тренера «Агробизнеса» Александру Чижевскому был продлен.

Клубные боссы верят, что под руководством Чижевского подолянам удастся быстро выкарабкаться из подвала турнирной таблицы чемпионата Первой лиги (15 место).

Перед поединком с «Подольем» у «Агробизнеса» возникли кадровые проблемы. Из-за серьезной травмы, полученной в поединке 9 тура, с «Олимпиком», надолго выбыл из строя Николай Когут, еще у квартета игроков есть микроповреждения, и пока неизвестно, кто из них успеет восстановиться.