Александр БАБИЧ: «Со стороны Динамо будет закрытая игра»

Экс-тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо»:

«Если брать последние результаты, то «Динамо» подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат «Шахтера» в матче с «Мариуполем» (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны «Динамо» будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит «Динамо».

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для «Динамо» и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше».