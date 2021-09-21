Александр БАБИЧ: «Со стороны Динамо будет закрытая игра»

Известный тренер – о предстоящем Суперкубке Украины

  • 21.09.2021 18:31
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «Со стороны Динамо будет закрытая игра»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Экс-тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо»:

«Если брать последние результаты, то «Динамо» подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат «Шахтера» в матче с «Мариуполем» (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны «Динамо» будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит «Динамо».

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для «Динамо» и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше».

Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 21.09.2021 18:50
    0
    Face Control, 21.09.2021 18:36
    Это понятное дело, на то развпятьлетние и автобусники.
    Шо , подШерифник , завидуешь чемпионам?
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    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 18:36
    -3
    Это понятное дело, на то развпятьлетние и автобусники.
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