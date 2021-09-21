Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч за Суперкубок Украины

  • 21.09.2021 18:12
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо».

«Это будет 18-й матч за Суперкубок Украины. Ранее эти трофеи выигрывали только «Шахтер» и «Динамо». «Горняки» завоевали титул восемь раз, а киевляне – девять. Девятый Суперкубок Украины динамовцы выиграли в августе 2020 года и это был первый титул киевской команды под руководством Мирчи Луческу. Кстати, румынский специалист является рекордсменом по победам в Суперкубке. Таковых у Луческу на данный момент восемь.

«Динамо» в том году стало чемпионом УПЛ, а «Шахтер» финишировал вторым. Также динамовцы завоевали титул Кубка Украины. В этом сезоне Премьер-лиги Украины динамовцы с 22 очками лидируют в турнирной таблице, «горняки» с 19 баллами находятся на второй позиции.

Понятно, что это принципиальное дерби. Я поставлю на то, что Суперкубок Украины завоюет «Динамо» Киев. Мне кажется, киевляне возьмут этот трофей», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 22-го сентября. Начало встречи в 21:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 18:24
    -1
    Только Шахтёр — только победа!
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