И. СУРКИС: «С Ахметовым можем поругаться за минуту и помириться за секунду»

Президент «Динамо» поделился мнением о владельце «Шахтера»

  • 21.09.2021 17:55
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  • 1 комментарий
И. СУРКИС: «С Ахметовым можем поругаться за минуту и помириться за секунду»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил президента Шахтера Рината Ахметова с 55-летием, а также рассказал о дружбе с главным конкурентом в украинском футболе.

«У меня прекрасные отношения с Ринатом Леонидовичем. Помню его тост на своем 60-летии, в котором он сказал, что мы можем поругаться за одну минуту, а потом помириться за одну секунду. Так оно и есть. Наши скандалы происходят только из-за того, что наши футболисты хорошо или плохо играют, судья на поле свистнул так или не так. Но ни я, ни он на поле не свистим. Ни я, ни он не придумываем ВАР. Поэтому чем старше мы становимся, тем становимся мудрее», — сказал Суркис.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 18:24
    -1
    Да, Ринат Леонидович лучший, таких людей крайне мало.
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