Шахтер — Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо».

«Ранее в рамках УПЛ «Шахтер» выиграл у «Мариуполя» (5:0), а «Динамо» взяло три очка в матче с «Александрией» (1:0). Также команды уже сыграли первые матчи в Лиге чемпионов. «Горняки» уступили «Шерифу» (0:2), а киевляне сыграли вничью 0:0 с «Бенфикой».

99 раз встречались между собой эти оппоненты. 38 раз выиграл «Шахтер», 35 раз победило «Динамо» и еще 26 поединков завершилось вничью.

Все что угодно может быть в играх «Шахтера» и «Динамо». Может ли быть серия пенальти? В противостояниях этих команд все может быть. Но по игре, на сегодняшний день, «Динамо» выглядит предпочтительнее. А игра «Шахтера» после матча с «Шерифом» это одна загадка, честно говоря. «Динамо» точно также может построить игру на контратаках. У киевлян это хорошо получается делать. Будет ли матч голевым? Голы будут, мне кажется. Если «Динамо» первым забьет, «Шахтеру» сложно будет. Игра будет интересная! Будет интересно посмотреть этот матч», - сказал Нагорняк.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 22-го сентября. Начало встречи в 21:00.