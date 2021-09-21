Шахтер — Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист поделился ожиданиями от Суперкубка Украины

  • 21.09.2021 17:30
  • 821 просмотр
  • 4 комментария
Шахтер — Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо».

«Ранее в рамках УПЛ «Шахтер»  выиграл у «Мариуполя» (5:0), а «Динамо» взяло три очка в матче с «Александрией» (1:0). Также команды уже сыграли первые матчи в Лиге чемпионов. «Горняки» уступили «Шерифу» (0:2), а киевляне сыграли вничью 0:0 с «Бенфикой».

99 раз встречались между собой эти оппоненты. 38 раз выиграл «Шахтер», 35 раз победило «Динамо» и еще 26 поединков завершилось вничью.

Все что угодно может быть в играх «Шахтера» и «Динамо». Может ли быть серия пенальти? В противостояниях этих команд все может быть. Но по игре, на сегодняшний день, «Динамо» выглядит предпочтительнее. А игра «Шахтера» после матча с «Шерифом» это одна загадка, честно говоря. «Динамо» точно также может построить игру на контратаках. У киевлян это хорошо получается делать. Будет ли матч голевым? Голы будут, мне кажется. Если «Динамо» первым забьет, «Шахтеру» сложно будет. Игра будет интересная! Будет интересно посмотреть этот матч», - сказал Нагорняк.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 22-го сентября. Начало встречи в 21:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 18:10
    -2
    Expert, 21.09.2021 18:05
    будут возить дыркачей завтра,как детей
    Впрочем, как обычно.
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 21.09.2021 18:05 (изменен)
    0
    будут возить дыркачей завтра,как детей
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 21.09.2021 18:03
    -1
    --smart--Forever, 21.09.2021 18:01
    Последнее время госпожа Фортуна одевает голубую норковую шубу. Надеюсь, что 22-го она будет в оранжевом
    БАААА, первый пукнул на этой ветки браво
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 21.09.2021 18:01
    -1
    Последнее время госпожа Фортуна одевает голубую норковую шубу. Надеюсь, что 22-го она будет в оранжевом
    Ссылка
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