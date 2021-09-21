Игорь СУРКИС: «Желаю, чтобы Ахметов жил в комфорте с самим собой»

Президент «Динамо» поздравил владельца «Шахтера» с днем рождения

  • 21.09.2021 16:46
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Игорь СУРКИС: «Желаю, чтобы Ахметов жил в комфорте с самим собой»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил президента «Шахтера» Рината Ахметова с 55-летием.

«Между мной и Ринатом Леонидовичем разница в одном: он звонит в 8 утра поздравить, а я ему позвоню не первый — где-то в 12 часов. Естественно, я ему пожелаю, прежде всего, здоровья. Потому что эта красивая дата, «две пятерки», говорит о том, что мы уже идем не назад, а вперед. И эти годы бегут, поверьте мне, очень быстро. Желаю, чтобы он жил в комфорте с самим с собой, и команда его радовала в еврокубках. Чтобы она показывала тот футбол, который он видит. Все мы хотим голы в чужие ворота, и чтобы наши команды пропускали как можно меньше. Я ему все это желаю. Кроме того, я желаю душевного покоя ему и его семье. Он понес большую утрату в этом году. Я знаю, как он любил своего брата. Это тяжело. Я уверен, что не будет никаких пиршеств и застолья. Я знаю, какой он человек в обычной жизни. Обращаюсь к нему и говорю: «Ринат, будь здоров и счастлив, и пускай все твои мечты сбываются», — сказал Суркис.

Источник — Футбол 1/2/3

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