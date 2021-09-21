Александр КУЧЕР: «Десна — хороший экзамен для Металлиста»

Наставник харьковской команды поделился ожиданиями от поединка 1/16 финала Кубка Украины

  • 21.09.2021 16:37
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Александр КУЧЕР: «Десна — хороший экзамен для Металлиста»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился ожиданиями от встречи с «Десной» в 1/16 финала Кубка Украины.

— Насколько важен для команды этот кубковый матч?
— Конечно, будет приятно сыграть с командой, которая все время борется за высокие позиции. Это даже больше, чем середнячок УПЛ, команда ведет борьбу за еврокубковые места. Поэтому для нас это хороший экзамен.

— Вы наверняка посмотрели не один матч «Десны». В этом сезоне команда неоднозначно играет — то уступает со счетом 0:4 «Вересу», то поднимается на третье место...
— Команда сейчас занимает в турнирной таблице высокую позицию, так что для нас это будет непростая игра. Хотим увидеть себя на их фоне. Тем более у нас еще не было игр с командами Премьер-лиги.

— Насколько большую ротацию вы будете делать перед важным матчем чемпионата с «Кривбассом»?
— Пока что окончательно не решил. Примем решение в день игры.

— Настраивать подопечных на матч с таким соперником вряд ли нужно?
— Конечно, «Десна» — хороший мотиватор для нас. Ребята это тоже понимают и усердно готовятся к игре.

— В Первой лиге команда во всех матчах играла с позиции силы, а против «Металлиста» — защищались. С «Десной» будет так же?
— Посмотрим.

— За день до матча с «Десной» клуб подписал английского новичка Харриса. Он тоже готовится к игре?
— Да, Кадим уже провел с нами пару тренировок. Пока притирается, ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться. Посмотрим, как он будет выглядеть.

Источник — ФК Металлист

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