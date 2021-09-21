Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка английский лиги

У Ярмоленко будет шанс выйти в основе

  • 21.09.2021 23:10
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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка английский лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Календарь составлен так, что «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграют два матча подряд. В матче АПЛ МЮ победил, а в среду 22 сентября соперники сразятся в рамках Кубка английской Лиги.

Манчестер Юнайтед

Учитывая летнее усиление состава, «Манчестер Юнайтед» называют одним из реальных претендентов на титул. Даже до неожиданного подписания Криштиану Роналду. МЮ в 5-ти турах нового сезона чемпионата Англии добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. При этом Роналду успел в трех матчах забить четыре гола и сразу стал лидером команды.

Однако в матче с «Вест Хэмом», вероятно, португальцу, как и многим другим игрокам основы, дадут отдых.

Далее до следующей паузы на матчи сборных у МЮ будет напряженный календарь, включая поединок в Лиге чемпионов, где команде нужно обязательно побеждать после поражения от «Янг Бойз» в первом туре.

Вест Хэм

Лондонская команда достаточно позитивно начала нынешний сезон. В первых четырех матчах АПЛ были добыты две победы при двух ничейных результатах, но в 5-м туре «Вест Хэм» уступил МЮ 1:2. Кроме того, команда Дэвида Мойеса стартовала в группе Лиги Европы с победы над «Динамо» Загреб.

К сожалению, украинский вингер Андрей Ярмоленко пока что не очень причастен к удачному началу сезону. В АПЛ украинец выходил на поле во всех 5-ти турах, но суммарно отыграл только 33 минуты. Еще около 10 минут Ярмоленко получил в еврокубковом матче, но результативными действиями пока не отмечался (если не учитывать за результативное действие заработанный пенальти в игре с МЮ).

Вполне вероятно, что тренер Дэвид Мойес применит ротацию и даст Андрею место в старте. Ожидается, что у «Вест Хэма» в этой встрече будет широкая ротация.

22 сентября, среда

МЮ - Вест Хэм
Манчестер. Старт в 21:45
Трансляция на телеканале Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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