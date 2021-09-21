36-летний экс-хавбек Динамо тренируется с клубом из Швейцарии

Бразилец Раффаэл не хочет завершать карьеру

  • 21.09.2021 16:02
  • 1939 просмотров
  • 0 комментариев
36-летний экс-хавбек Динамо тренируется с клубом из Швейцарии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший атакующий полузащитник «Динамо» Раффаэл, которому ныне уже 36 лет, пребывает в поиске нового клуба, несмотря на то, что в статусе свободного агента находится с лета минувшего года.

В настоящий момент Раффаэл тренируется со швейцарским клубом «Кьяссо», в котором бразилец в 2003 году начинал европейский этап своей карьеры после перехода из «Жувентуса».

Пока говорить о перспективах трудоустройства Раффаэла в «Кьяссо» преждевременно, но в целом в этом клубе благосклонно смотрят на возможность вновь сотрудничать с бразильцем.

Напомним, на контракте в «Динамо» Раффаэл был с 2012 по 2013 год. Всего сыграл за «бело-синих» 13 матчей, в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности