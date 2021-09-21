36-летний экс-хавбек Динамо тренируется с клубом из Швейцарии

Бывший атакующий полузащитник «Динамо» Раффаэл, которому ныне уже 36 лет, пребывает в поиске нового клуба, несмотря на то, что в статусе свободного агента находится с лета минувшего года.

В настоящий момент Раффаэл тренируется со швейцарским клубом «Кьяссо», в котором бразилец в 2003 году начинал европейский этап своей карьеры после перехода из «Жувентуса».

Пока говорить о перспективах трудоустройства Раффаэла в «Кьяссо» преждевременно, но в целом в этом клубе благосклонно смотрят на возможность вновь сотрудничать с бразильцем.

Напомним, на контракте в «Динамо» Раффаэл был с 2012 по 2013 год. Всего сыграл за «бело-синих» 13 матчей, в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.