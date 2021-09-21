Сразу восемь футболистов Мариуполя дебютировали в УПЛ

Матч с «Шахтером» стал знаковым для многих игроков

  • 21.09.2021 15:40
  • 315 просмотров
  • 2 комментария
Сразу восемь футболистов Мариуполя дебютировали в УПЛ
© ФК Мариуполь

В 8-м туре УПЛ «Мариуполь» уступил «Шахтеру» со счетом 0:5.

В этом матче сразу восемь игроков впервые вышли на поле в футболках азовской команды в рамках УПЛ. Защитники Илья Царюк и Паоло Недес, полузащитники Олег Козишкурт и Никита Махиня вышли в стартовом составе. А Богдан Поталов, Олег Степаненко, Олег Филонов и Данил Савин дебютировали, выходя на замены.

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
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    Вова Бойко
    Вова Бойко, 21.09.2021 16:33
    +1
    Це позорище Українського футболу!!! Один власник не може тримати дві команди в одній лізі!!!
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    Sviatoslav Kudelych
    Sviatoslav Kudelych, 21.09.2021 15:56
    +1
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