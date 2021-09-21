Сразу восемь футболистов Мариуполя дебютировали в УПЛ

В 8-м туре УПЛ «Мариуполь» уступил «Шахтеру» со счетом 0:5.
В этом матче сразу восемь игроков впервые вышли на поле в футболках азовской команды в рамках УПЛ. Защитники Илья Царюк и Паоло Недес, полузащитники Олег Козишкурт и Никита Махиня вышли в стартовом составе. А Богдан Поталов, Олег Степаненко, Олег Филонов и Данил Савин дебютировали, выходя на замены.
Источник — ФК Мариуполь
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