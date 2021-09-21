Виктор ВАЦКО: «Динамо на бумаге — самая слабая команда в группе»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей «Динамо» с «Бенфикой» (0:0) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Динамо» на бумаге — самая слабая команда в группе, в Transfermarkt также самая слабая, но одно дело — на бумаге, а другое — на футбольном поле, если правильно выстроить игру. Мы увидели, что у Луческу был план, видно было, что ничья «Динамо» устраивает по игре. Очень важно «Динамо» было не проиграть первый матч, потому что поражение — это действительно было бы «фиаско, братан».