Виктор ВАЦКО: «Динамо на бумаге — самая слабая команда в группе»

Специалист рассказал о матче киевлян с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

  • 21.09.2021 15:23
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Виктор ВАЦКО: «Динамо на бумаге — самая слабая команда в группе»
© ФК Динамо Киев

Известный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей «Динамо» с «Бенфикой» (0:0) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Динамо» на бумаге — самая слабая команда в группе, в Transfermarkt также самая слабая, но одно дело — на бумаге, а другое — на футбольном поле, если правильно выстроить игру. Мы увидели, что у Луческу был план, видно было, что ничья «Динамо» устраивает по игре. Очень важно «Динамо» было не проиграть первый матч, потому что поражение — это действительно было бы «фиаско, братан».

Источник — Футбол 1/2/3

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