Ужгород не уволит главного тренера

Футболисты «Ужгорода», дебютанты Первой лиги, потерпели уже пятое поражение подряд, четыре последних — под руководством исполняющего обязанности главного тренера Богдана Блавацкого.

Несмотря на серию неудач, у клубного руководства нет претензий к работе Богдана Блавацкого, который будет готовить закарпатцев и к следующему календарному поединку — с «Горняк-Спортом».

«Ужгород» занимает в Первой лиге 16-е место, набрав лишь одно очко.