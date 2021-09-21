Ужгород не уволит главного тренера

Богдан Блавацкий продолжит руководить командой

  • 21.09.2021 14:44
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Ужгород не уволит главного тренера
© ФК Ужгород. Богдан Блавацкий

Футболисты «Ужгорода», дебютанты Первой лиги, потерпели уже пятое поражение подряд, четыре последних — под руководством исполняющего обязанности главного тренера Богдана Блавацкого.

Несмотря на серию неудач, у клубного руководства нет претензий к работе Богдана Блавацкого, который будет готовить закарпатцев и к следующему календарному поединку — с «Горняк-Спортом».

«Ужгород» занимает в Первой лиге 16-е место, набрав лишь одно очко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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