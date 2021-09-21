Ужгород не уволит главного тренера

Футболисты «Ужгорода», дебютанты Первой лиги, потерпели уже пятое поражение подряд, четыре последних — под руководством исполняющего обязанности главного тренера Богдана Блавацкого.
Несмотря на серию неудач, у клубного руководства нет претензий к работе Богдана Блавацкого, который будет готовить закарпатцев и к следующему календарному поединку — с «Горняк-Спортом».
«Ужгород» занимает в Первой лиге 16-е место, набрав лишь одно очко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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