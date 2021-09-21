ВИДЕО. Как Шахтер готовил масштабный подарок Ахметову

Президента «горняков» поздравили с 55-летием

  • 21.09.2021 14:14
  • 1673 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Как Шахтер готовил масштабный подарок Ахметову
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

«Шахтер» приготовил особенный подарок президенту клуба Ринату Ахметову на 55-летие. Игроки первой и женской команд, ученики Академии, менеджмент клуба и СКМ были задействованы в съемках масштабного командного фото Shakhtar Family. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек. Подобное фото «Шахтер» уже делал ровно 10 лет назад, тогда в проекте участвовали воспитанники Академии, многие из которых сейчас являются футболистами основного состава «Шахтера».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 21.09.2021 15:43
    0
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 15:15
    Честно прогудел Донбасс и погубил десятки тысяч жизней.
    Если бы Найем не разбудил через интернет "детей" в 22:30, 21 октября 2013 года...
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    igogo
    igogo, 21.09.2021 15:41
    0
    И в Мордовии сегодня праздник. Ведь Леонидович там родился.
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    A.V.
    A.V., 21.09.2021 15:38
    +1
    Гравці Шерифа просто в кадр не помістилися!
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    Sauron
    Sauron, 21.09.2021 15:21
    +1
    Та помню я этот подарок.
    Юра "Кротобой" Вернидуб до сих пор интервью раздает...
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 15:15
    +1
    Face Control, 21.09.2021 15:00
    Лучший футбольный президент в мире, да и это не самое главное, Ринат Леонидович просто хороший и честный человек!
    Честно прогудел Донбасс и погубил десятки тысяч жизней.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 15:00
    -6
    Лучший футбольный президент в мире, да и это не самое главное, Ринат Леонидович просто хороший и честный человек!
    Ссылка
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