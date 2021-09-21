ВИДЕО. Как Шахтер готовил масштабный подарок Ахметову

«Шахтер» приготовил особенный подарок президенту клуба Ринату Ахметову на 55-летие. Игроки первой и женской команд, ученики Академии, менеджмент клуба и СКМ были задействованы в съемках масштабного командного фото Shakhtar Family. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек. Подобное фото «Шахтер» уже делал ровно 10 лет назад, тогда в проекте участвовали воспитанники Академии, многие из которых сейчас являются футболистами основного состава «Шахтера».