ФОНСЕКА – Ахметову: «Продолжайте вести Шахтер вперед на европейских аренах»

Известный португальский тренер Паулу Фонсека, который возглавлял «Шахтер» с 2016 по 2019-й год, поздравил президента «горняков» Рината Ахметова с 55-летием.

«Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах. Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!», - сказал Фонсека.

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