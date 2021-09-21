ФОНСЕКА – Ахметову: «Продолжайте вести Шахтер вперед на европейских аренах»

Бывший главный тренер «Шахтера» поздравил президента с Днем рождения

  • 21.09.2021 14:00
  • 219 просмотров
  • 2 комментария
ФОНСЕКА – Ахметову: «Продолжайте вести Шахтер вперед на европейских аренах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Известный португальский тренер Паулу Фонсека, который возглавлял «Шахтер» с 2016 по 2019-й год, поздравил президента «горняков» Рината Ахметова с 55-летием.

«Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах. Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!», - сказал Фонсека.

Смотрите также: ВИДЕО. Легенды Шахтера поздравили Рината Ахметова с 55-летием.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 21.09.2021 14:06
    +3
    Украинский народ Ахметову - сколько верёвочке не виться, конец всё равно будет!!!
    Ссылка
    paryc
    paryc, 21.09.2021 14:05 (изменен)
    +3
    \Продовжуйте так само сильно любити «Шахтар» і вести його вперед, як в Україні, так і на європейських аренах\ Тролинг защитан.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности