Зинченко с титулом. Аналитики спрогнозировали итоги АПЛ в сезоне 2021/22

«Вест Хэм» финиширует в топ-8

  • 21.09.2021 12:59
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Зинченко с титулом. Аналитики спрогнозировали итоги АПЛ в сезоне 2021/22
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Международный центр спортивных исследований опубликовал прогноз на сезон 2021/22 в АПЛ.
 
Аналитики определили, что первая четверка команд будет такой же, как и в прошлом сезоне, трофей снова достанется «Манчестер Сити». Но пятым на этот раз будет «Тоттенхэм», а не «Лестер».

«Вест Хэм», за который играет Андрей Ярмоленко, предположительно завершит сезон на восьмом месте.
 
Что касается аутсайдеров, то «Норвич Сити», «Уотфорд» и «Ньюкасл Юнайтед» – главные кандидаты на вылет.

Источник — CIES

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