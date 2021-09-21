Зинченко с титулом. Аналитики спрогнозировали итоги АПЛ в сезоне 2021/22

Международный центр спортивных исследований опубликовал прогноз на сезон 2021/22 в АПЛ.
Аналитики определили, что первая четверка команд будет такой же, как и в прошлом сезоне, трофей снова достанется «Манчестер Сити». Но пятым на этот раз будет «Тоттенхэм», а не «Лестер».
«Вест Хэм», за который играет Андрей Ярмоленко, предположительно завершит сезон на восьмом месте.
Что касается аутсайдеров, то «Норвич Сити», «Уотфорд» и «Ньюкасл Юнайтед» – главные кандидаты на вылет.
Источник — CIES
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