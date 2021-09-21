Монзуль обслужит матч квалификации чемпионата мира

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.

Всего через двое суток после проведенного ею поединка 8-го тура УПЛ в Полтаве, где встречались «Ворскла» и «Минай», нашей представительнице футбольной Фемиды предстоит работа в отборочном цикле ЧМ-2023 среди женщин.

Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.

В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой на пярнуском стадионе «Раннастаадион» будут работать трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.