Монзуль обслужит матч квалификации чемпионата мира

Украинская рефери получила новое назначение от УЕФА

  • 21.09.2021 10:20
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Монзуль обслужит матч квалификации чемпионата мира
© УАФ. Катерина Монзуль

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.

Всего через двое суток после проведенного ею поединка 8-го тура УПЛ в Полтаве, где встречались «Ворскла» и «Минай», нашей представительнице футбольной Фемиды предстоит работа в отборочном цикле ЧМ-2023 среди женщин.

Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.

В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой на пярнуском стадионе «Раннастаадион» будут работать трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Nomad
    Nomad, 21.09.2021 10:52
    0
    Вот это заработок, не то что СКУ.)
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