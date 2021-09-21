Монзуль обслужит матч квалификации чемпионата мира

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.
Всего через двое суток после проведенного ею поединка 8-го тура УПЛ в Полтаве, где встречались «Ворскла» и «Минай», нашей представительнице футбольной Фемиды предстоит работа в отборочном цикле ЧМ-2023 среди женщин.
Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.
В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой на пярнуском стадионе «Раннастаадион» будут работать трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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