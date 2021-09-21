БЕЛИК: «Сила Шахтера – в технике и скорости, Динамо – в организации»

Специалист – о предстоящем поединке за Суперкубок Украины

  • 21.09.2021 09:58
  • 1543 просмотра
  • 3 комментария
БЕЛИК: «Сила Шахтера – в технике и скорости, Динамо – в организации»
© Sport.ua. Алексей Белик

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние «Шахтера» Де Дзерби и «Динамо» Луческу очень большое, а с другой - матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищного матча, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.

– Станет ли поражение от «Шерифа» дополнительным стимулом для «Шахтера», чтобы порадовать своих болельщиков?
– После поражения от «Шерифа», у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее.

– Молодость пары основных центральных защитников «Динамо» (Сироте 21 год, Забарному 19 лет) преимущество для игроков атаки «Шахтера»?
– Я не думаю, что молодость центральных защитников «Динамо» станет преимуществом для «Шахтера», так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.

– Какие преимущества и недостатки каждой из команд?
– Сильные качества «Шахтера» - это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. «Динамо» очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования.

Напомним, что 22 сентября на НСК «Олимпийский» в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся принципиальные соперники - Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк)! Не пропусти огненный матч за трофей на телеканале Футбол 1! Начало в 20:55!

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Fender
    Fender, 21.09.2021 12:27
    0
    Сила Шахтера – в технике и скорости.

    Перефразирую: бей-беги, а если не получается ставь автобус
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    MaKs777_pasiv_foreve
    online
    MaKs777_pasiv_foreve, 21.09.2021 12:14
    -3
    Шахтер лучший клуб восточной Европы, больше поблажек давать не будет. Ну может через пять лет.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 21.09.2021 11:22
    -1
    "Специалист" будет расстроен.
    Кина не будет, будет мыло. История помнит такие супердерби, которые заканчивались драками. Думаю, и тут будет уг, пока у кого то не сдадут нервы или Арановский не рассмотрит очередное "нарушение" на Гармаше.
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