Металлист – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч Кубка Украины

  • 21.09.2021 08:43
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Металлист – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Металлист

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Украины «Металлист» – «Десна».

«Металлист» с 25 очками уверенно лидирует в Первой лиге Украины. У харьковской команды в активе 8 побед и 1 ничья. Впервые харьковчане не победили в новом сезоне 17 сентября в матче с «Полесьем» (1:1). «Десна» в минувшем туре УПЛ победила «Рух» (1:0) и теперь черниговцы с 16 очками идут на 3 месте в чемпионате Украины.

Интересный матч. Интересно будет посмотреть, как «Металлист» будет выглядеть на фоне команды УПЛ. «Десна» сейчас на хорошем ходу, идет вверху турнирной таблицы УПЛ. Но, мне кажется, что у черниговцев на кубковый матч будет все-таки какая-то ротация. «Металлист» будет играть дома, много болельщиков придет поддержать харьковскую команду. Будет поддержка в Харькове у команды Александра Кучера. Попробую поставить на проход «Металлиста» в следующий раунд. Тяжело будет харьковчанам, но попробуем поставить на проход «Металлиста» в 1/8 финала Кубка Украины», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист» – «Десна» состоится 21-го сентября. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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