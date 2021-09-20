ВИДЕО. Реконструкция стадиона Металлист. Харьков хочет принять Суперкубок

На объектах инфраструктуры «Металлиста» продолжаются активные работы

  • 20.09.2021 22:39
  • 755 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Реконструкция стадиона Металлист. Харьков хочет принять Суперкубок
© ФК Металлист Харьков

На объектах инфраструктуры харьковского «Металлиста» продолжаются активные восстановительные работы.

Так, на полях академии футбола «Металлист» уже уложили 80% искусственного газона. Кроме того, на территории комплекса продолжается монтаж ограждений и настройка освещения.

В фойе 1-го этажа VIP-пристройки Западной трибуны на 100% уложена польская плитка, полностью отремонтированы стены и потолки, а вскоре будут установлены и новые люстры. На 3-м этаже полностью уложены новые итальянские ковры, поклеены немецкие обои, установлена новая барная стойка и проведены все необходимые коммуникации.

На 4-м этаже VIP-пристройки стадиона была проведена полная реконструкция 7-ми SkyBox и VIP-ложи, в которой установили 128 кресел. Еще 1000 новых испанских кресел установили в зрительской зоне VIP-сектора. Настоящей же изюминкой 4-го этажа стали итальянские ковры, в центре которых размещен логотип ФК «Металлист».

На всех четырех этажах уже готовы новые санузлы и сантехника немецкого производителя, новые автоматические ролеты, а также современное акустическое оборудование. 4000 тонн металлоконструкций стадиона-ааучка было полностью отреставрировано и окрашено. Также полным ходом идет замена 50 тысяч квадратных метров плитки вокруг стадиона.

Футбольный клуб «Металлист» прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ВИДЕО. Восстановления инфраструктуры стадиона «Металлист».

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности