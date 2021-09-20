ВИДЕО. Реконструкция стадиона Металлист. Харьков хочет принять Суперкубок

На объектах инфраструктуры харьковского «Металлиста» продолжаются активные восстановительные работы.

Так, на полях академии футбола «Металлист» уже уложили 80% искусственного газона. Кроме того, на территории комплекса продолжается монтаж ограждений и настройка освещения.

В фойе 1-го этажа VIP-пристройки Западной трибуны на 100% уложена польская плитка, полностью отремонтированы стены и потолки, а вскоре будут установлены и новые люстры. На 3-м этаже полностью уложены новые итальянские ковры, поклеены немецкие обои, установлена новая барная стойка и проведены все необходимые коммуникации.

На 4-м этаже VIP-пристройки стадиона была проведена полная реконструкция 7-ми SkyBox и VIP-ложи, в которой установили 128 кресел. Еще 1000 новых испанских кресел установили в зрительской зоне VIP-сектора. Настоящей же изюминкой 4-го этажа стали итальянские ковры, в центре которых размещен логотип ФК «Металлист».

На всех четырех этажах уже готовы новые санузлы и сантехника немецкого производителя, новые автоматические ролеты, а также современное акустическое оборудование. 4000 тонн металлоконструкций стадиона-ааучка было полностью отреставрировано и окрашено. Также полным ходом идет замена 50 тысяч квадратных метров плитки вокруг стадиона.

Футбольный клуб «Металлист» прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ВИДЕО. Восстановления инфраструктуры стадиона «Металлист».