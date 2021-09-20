Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Милана

Английский клуб может подписать Франка Кессье

  • 20.09.2021 22:33
  • 437 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» присматривается к 24-летнему полузащитнику «Милана» Франку Кессье.

«Красные дьяволы» видят в игроке замену Полю Погба, чей контракт с «МЮ» истекает будущим летом.

Кессье защищает цвета «Милана» с лета 2019 года после перехода из «Аталанты» за €24 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» три матча во всех турнирах.

Контракт Франка с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €55 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности