Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Милана

Английский «Манчестер Юнайтед» присматривается к 24-летнему полузащитнику «Милана» Франку Кессье.

«Красные дьяволы» видят в игроке замену Полю Погба, чей контракт с «МЮ» истекает будущим летом.

Кессье защищает цвета «Милана» с лета 2019 года после перехода из «Аталанты» за €24 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» три матча во всех турнирах.

Контракт Франка с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €55 миллионов.