Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Проблема аутсайдеров в том, что они не забивают»

Специалист поделился мнением о командах из нижней части турнирной таблицы УПЛ

  • 20.09.2021 21:55
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Проблема аутсайдеров в том, что они не забивают»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился мнением о командах из нижней части турнирной таблицы УПЛ.

«Качество этих команд, приблизительно, в один свисток арбитра. Проблема коллективов, которые находятся в нижней части таблицы в том, что они не забивают. Это касается «Львова», «Миная», «Ингульца», «Металлиста 1925». «Верес» берет свое за счет дисциплины и физической готовности футболистов. А вот «Мариуполю» и «Черноморцу» в этом плане я дам более оптимистичные прогнозы. У них есть хорошая молодежь, которая прогрессирует от игры к игре», — считает Михайленко.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 20.09.2021 22:45
    0
    «Проблема аутсайдеров в том, что они не забивают»
    ________
    Глубокая мысль. Я знаю ещё одну проблему - они много пропускают
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