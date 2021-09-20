Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Проблема аутсайдеров в том, что они не забивают»

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился мнением о командах из нижней части турнирной таблицы УПЛ.
«Качество этих команд, приблизительно, в один свисток арбитра. Проблема коллективов, которые находятся в нижней части таблицы в том, что они не забивают. Это касается «Львова», «Миная», «Ингульца», «Металлиста 1925». «Верес» берет свое за счет дисциплины и физической готовности футболистов. А вот «Мариуполю» и «Черноморцу» в этом плане я дам более оптимистичные прогнозы. У них есть хорошая молодежь, которая прогрессирует от игры к игре», — считает Михайленко.
Источник — zbirna.com
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Глубокая мысль. Я знаю ещё одну проблему - они много пропускают
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