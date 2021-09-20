Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки Шахтера не могут понять философию Де Дзерби»

Специалист считает, что донецкой команде не хватает стабильности

  • 20.09.2021 21:48
  • 2382 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки Шахтера не могут понять философию Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о проблемах донецкого «Шахтера» после поражения «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Игроки «Шахтера», скорее всего, не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет. «Шериф» отдал инициативу, они играли на контратаках», — считает Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 22:50
    +2
    Saar, 20.09.2021 22:44
    Гравці Сассуоло змогли, а Шахтаря ні.... Так тоді рівень гравців Шахтаря, навіть не Сассуоло...
    А в Сассуоло ДДР4 какую задачу выполнил, не вылететь? Ну Шахтер тоже думаю не вылетит из УПЛ
    Ссылка
    Saar
    Saar, 20.09.2021 22:44
    0
    Гравці Сассуоло змогли, а Шахтаря ні.... Так тоді рівень гравців Шахтаря, навіть не Сассуоло...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.09.2021 22:41
    0
    Было так прикольно наблюдать как эксперты кАнала без картинки пытались матч разобрать. Один Вацко на базе цифр но построил аналитику хоть какую то. А остальные эксперты конечно очень слабы. Ведущий все время только и интересовался что там в ютубе и сколько у бурбаса подписчиков. Минут на 20 хватило и выключил это шоу.
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 20.09.2021 22:29
    +2
    Що за дурниці? Після 4 товарняків у міжсезоння самі гравці ШД писали що тепер вони розуміють філософію тренера і в порівнянні з попередниками це вже зовсім інша команда!
    Ссылка
    mustapha
    mustapha, 20.09.2021 22:13 (изменен)
    +7
    Філософія макаронника така ж сама,як і в леоненка-понти та бабло рудого татарина,тому цей горе експерт так чудово розуміє де дзербі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности