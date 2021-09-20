Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки Шахтера не могут понять философию Де Дзерби»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о проблемах донецкого «Шахтера» после поражения «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Игроки «Шахтера», скорее всего, не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет. «Шериф» отдал инициативу, они играли на контратаках», — считает Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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