Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки Шахтера не могут понять философию Де Дзерби»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о проблемах донецкого «Шахтера» после поражения «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Игроки «Шахтера», скорее всего, не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет. «Шериф» отдал инициативу, они играли на контратаках», — считает Леоненко.