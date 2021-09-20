База, которой нет. УАФ обвиняют в присвоении $7 млн. Подробности скандала

УЕФА и ФИФА выделяли деньги для строительства под Киевом футбольной базы

  • 20.09.2021 21:37
  • 4919 просмотров
  • 20 комментариев
База, которой нет. УАФ обвиняют в присвоении $7 млн. Подробности скандала
© УАФ

Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастно к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу, сообщает журналист Константин Андриюк.

Согласно информации пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента планируется совместно с УАФ строительство «с нуля» национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Расследование журналиста Константина Андриюка

Куда исчезли 7,08 млн долларов на строительство футбольной базы для сборной Украины?

В январе 2017 года УАФ получила от УЕФА 4,5 млн евро. Деньги имеют четкое назначение: «Для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу». Это подтверждено скринами из взломанной почты УАФ, в открытом доступе.

Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор.

В январе 2018 года УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить 4,5 млн евро на строительство базы и обещает четкий срок – до 06.08.2020. На дворе сентябрь 2021-го, базы, как известно, – нет даже в зародыше.

Но и это еще не все! В 2017 году суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 тысяч долларов. После чего руководство УАФ посылает письмо в ФИФА, где им оценивают стоимость этих земель в... 2,6 млн долларов. ФИФА верит и направляет платеж в размере 1,8 млн долларов. Куда исчезло 1,5 млн долларов на разнице покупки земли? Хороший вопрос к руководству УАФ!

И даже здесь еще не все! Руководство УАФ приобрели участки для базы в Княжичах в пределах рекреационной зоны. Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ.

Как же легализовать бесследно исчезнувшие в трущобах УАФ 4,5 млн евро от УЕФА и 1,8 млн долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко? А вот как! Втершись в доверие к команде Президента Зеленского, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу «Большое строительство».

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА от 03.08.2021 в рамках программы Президента Украины – Владимира Зеленского «Большое строительство» планируется совместно с УАФ строительство «с нуля» Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Все оказывается очень просто! Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных. А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали – куда исчезли суммарные 7,08 млн долларов, от ФИФА и УЕФА. Кстати, на завод с искусственными полями УАФ потратила 7,8 млн долларов. И попробуйте возразить, что это случайность.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 22:41 (изменен)
    +1
    Ау Офис Президента, какие вам ещё нужны доказательства, чтобы начать уголовное дело, против этого клоуна ? Или Ринат не разрешает ?
    Ссылка
    BekXanov
    BekXanov, 20.09.2021 22:25
    +4
    Павелко это тварь которую нада реально сажать!
    Ссылка
    Grigorio666
    Grigorio666, 20.09.2021 22:23
    +1
    І НЕ БОЇТЬСЯ, ЩО З НИМ МОЖЕ ЩОСЬ ТРАПИТИСЯ ЗА ЦЕ РОЗСЛІДУВАННЯ і ЗА ПРЕДСТАВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ і ОБЕРЕЖНІШЕ ТРЕБА БУТИ, БО ВІД НИХ можна чекати що завгодно, як вони рахують """ з їхніми бабосами"""'
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 22:20
    +2
    Павелко давно уже нужно посадить. Но походу не при Зе это случится
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 20.09.2021 22:15 (изменен)
    +3
    Добре що відомі журналісти піднімають такі питання. А цей слимак вже до того докрався, що в Європу - зась, хіба мокшаньці приймуть, коли буде тікати.
    Ссылка
    Zorro Men
    Zorro Men, 20.09.2021 22:11
    +4
    Виносити цю всю бидлоту з УАФ треба уперед ногами,поіншому недопоможе.
    Ссылка
    box2box
    box2box, 20.09.2021 22:09
    +1
    Андриюк вроде бы на придурка не похож, чтобы проявлять такое слабоумие и отвагу. Дыма без огня не бывает. Ждем-с...
    Ссылка
    turist86
    turist86, 20.09.2021 22:08
    0
    Где деньги, Зин?
    https://www.youtube.com/watch?v=qR_7vl6dnQw Диалог у телевизора - Владимир Высоцкий [новая версия]
    Ссылка
    Rrrrrrrr
    online
    Rrrrrrrr, 20.09.2021 22:08
    +1
    Выфсёврете!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 20.09.2021 22:04
    +1
    І чому я ні на грам не здивувався? І чому я переконаний, що нікому нічого не буде?
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 20.09.2021 22:00
    +2
    Більш похоже на правду ніж на фейк! Ждем відповіді уаф
    Ссылка
    Dima Any
    Dima Any, 20.09.2021 21:57
    +4
    Молодець Андріюк
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 20.09.2021 21:56
    +5
    Это говорит о том что Шлявелки скоро будет вскрытие люка и отставка.Если конечно это правда
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 20.09.2021 21:52
    -12
    У Суркисов в карманах нужно поискать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 20.09.2021 21:46
    +8
    И это всё всего лишь верхушка айсберга
    Ссылка
    Expert
    Expert, 20.09.2021 21:45
    -9
    Деньги все в А-банке Суркисов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 21:45
    +8
    "УАФ обвиняют в присвоении $7 млн." Как громко звучит. На самом деле кроме журналиста никто его не обвиняет. А для Павелко это пустой звук. От кормушки УАФ его подвинуть может только 9мм.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 20.09.2021 21:44
    +1
    Пипец..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 21:44
    +2
    Получили 7 млн. евро -
    вот на эти Семь процентов и живём!
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 21:43
    +13
    Так , рыжая павелка уже вылезла с криком что это все фейк или ещё ждём ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности