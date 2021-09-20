База, которой нет. УАФ обвиняют в присвоении $7 млн. Подробности скандала

Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастно к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу, сообщает журналист Константин Андриюк.

Согласно информации пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента планируется совместно с УАФ строительство «с нуля» национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Расследование журналиста Константина Андриюка

Куда исчезли 7,08 млн долларов на строительство футбольной базы для сборной Украины?

В январе 2017 года УАФ получила от УЕФА 4,5 млн евро. Деньги имеют четкое назначение: «Для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу». Это подтверждено скринами из взломанной почты УАФ, в открытом доступе.

Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор.

В январе 2018 года УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить 4,5 млн евро на строительство базы и обещает четкий срок – до 06.08.2020. На дворе сентябрь 2021-го, базы, как известно, – нет даже в зародыше.

Но и это еще не все! В 2017 году суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 тысяч долларов. После чего руководство УАФ посылает письмо в ФИФА, где им оценивают стоимость этих земель в... 2,6 млн долларов. ФИФА верит и направляет платеж в размере 1,8 млн долларов. Куда исчезло 1,5 млн долларов на разнице покупки земли? Хороший вопрос к руководству УАФ!

И даже здесь еще не все! Руководство УАФ приобрели участки для базы в Княжичах в пределах рекреационной зоны. Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ.

Как же легализовать бесследно исчезнувшие в трущобах УАФ 4,5 млн евро от УЕФА и 1,8 млн долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко? А вот как! Втершись в доверие к команде Президента Зеленского, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу «Большое строительство».

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА от 03.08.2021 в рамках программы Президента Украины – Владимира Зеленского «Большое строительство» планируется совместно с УАФ строительство «с нуля» Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Все оказывается очень просто! Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных. А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали – куда исчезли суммарные 7,08 млн долларов, от ФИФА и УЕФА. Кстати, на завод с искусственными полями УАФ потратила 7,8 млн долларов. И попробуйте возразить, что это случайность.