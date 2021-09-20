ВИДЕО. Хук справа! Украинская теннисистка показала, как занимается боксом

24-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина занимается не только теннисом, но и боксом.
«Мечтай об этом. Верь в это. Строй это», — прокомментировала Ангелина видео своей боксерской тренировки.
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Источник — Instagram
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