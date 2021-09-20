ВИДЕО. Первый скандал Месси в Париже, ставим на Барселону

1. Оскорбительная замена Месси
2. Усик: "Лучше драться с Джошуа чем с Фьюри"
3. Прогноз на матч Барселона - Гранада
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.