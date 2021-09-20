Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбол — это не только победы»

31-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в поединке 5-го тура АПЛ.
«Футбол — этоне только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы», — написал Андрей после матча.
Ярмоленко вышел на поле на 68-й минуте матча вместо Влашича.
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Источник — Instagram
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