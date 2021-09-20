Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбол — это не только победы»

Украинский игрок «Вест Хэма» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2)

  • 20.09.2021 20:14
  • 1087 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбол — это не только победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в поединке 5-го тура АПЛ.

«Футбол — этоне только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы», — написал Андрей после матча.

Ярмоленко вышел на поле на 68-й минуте матча вместо Влашича.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 20.09.2021 21:15
    0
    alefteev77, 20.09.2021 20:29
    Ярмоленку ріспект, суттєво виріс як футбольна особистість - вибрав шлях випробувань (Борусія, Вест Хем) та викликів. Молодець, що залишився в Лондоні. Головне, що фізично себе беріг та розвивав, щоб сили були грати ще років 3-4 як мінімум.
    он топ для украины-для сборной очень много пользы принёс за карьеру
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:45
    -4
    ярмоленко философ современности, помню ещё его высказывания что каждый украинец должен побывать в Майями
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 20:41
    -5
    кролики, это не только ценный мех
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 20.09.2021 20:29
    +2
    Ярмоленку ріспект, суттєво виріс як футбольна особистість - вибрав шлях випробувань (Борусія, Вест Хем) та викликів. Молодець, що залишився в Лондоні. Головне, що фізично себе беріг та розвивав, щоб сили були грати ще років 3-4 як мінімум.
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