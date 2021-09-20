МИХАЙЛЕНКО: «Задержка Гармаша не была явной. Неправильно давать пенальти»

Экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко считает, что арбитру не стоило назначать пенальти на 96-й минуте матча «Динамо» - «Александрия».

— Футболисты всегда говорят, что лучше играть, чем тренироваться. «Динамо» провело тяжелейшие поединки с «Бенфикой», «Александрией», а уже в среду матч за Суперкубок. У «Шахтера» будет преимущество в свежести?

— Думаю, да. Я так понимаю, что многие футболистов, которые вышли в матче с «Мариуполем», в следующей игре будут сидеть на замене.

— Для вас есть фаворит матча за Суперкубок Украины?

— В футболе все быстро меняется. Не поставь Кривушкин пенальти и разница в турнирной таблице между «Динамо» и «Шахтером» сократилась бы до одного очка. Если говорить о борьбе за победу в чемпионате, то на данном этапе ни у кого нет преимущества. Опять же, в любой момент все может поменяться, «Шахтер» и «Динамо» сейчас в поиске своей лучшей игры, особенно это касается горняков, которые могут прибавить. Просто динамовцы сейчас выглядят стабильнее. Другое дело, как команда будет набирать очки, поскольку свою игру киевляне сильно менять не будут.

— Как вы отреагировали на эпизод с назначением пенальти в матче «Динамо» — «Александрия»?

— Я считаю неправильным назначать такие пенальти в конце встречи. Здесь вопрос даже не в духе игры. Задержка не была столь явной, чтобы Гармаш так падал.