МИХАЙЛЕНКО: «Задержка Гармаша не была явной. Неправильно давать пенальти»

Эксперт не согласен с решением судьи

  • 20.09.2021 17:28
  • 2304 просмотра
  • 17 комментариев
МИХАЙЛЕНКО: «Задержка Гармаша не была явной. Неправильно давать пенальти»
© fcdynamo.kiev.ua

Экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко считает, что арбитру не стоило назначать пенальти на 96-й минуте матча «Динамо» - «Александрия».

— Футболисты всегда говорят, что лучше играть, чем тренироваться. «Динамо» провело тяжелейшие поединки с «Бенфикой», «Александрией», а уже в среду матч за Суперкубок. У «Шахтера» будет преимущество в свежести?

— Думаю, да. Я так понимаю, что многие футболистов, которые вышли в матче с «Мариуполем», в следующей игре будут сидеть на замене.

— Для вас есть фаворит матча за Суперкубок Украины?

— В футболе все быстро меняется. Не поставь Кривушкин пенальти и разница в турнирной таблице между «Динамо» и «Шахтером» сократилась бы до одного очка. Если говорить о борьбе за победу в чемпионате, то на данном этапе ни у кого нет преимущества. Опять же, в любой момент все может поменяться, «Шахтер» и «Динамо» сейчас в поиске своей лучшей игры, особенно это касается горняков, которые могут прибавить. Просто динамовцы сейчас выглядят стабильнее. Другое дело, как команда будет набирать очки, поскольку свою игру киевляне сильно менять не будут.

— Как вы отреагировали на эпизод с назначением пенальти в матче «Динамо» — «Александрия»?

— Я считаю неправильным назначать такие пенальти в конце встречи. Здесь вопрос даже не в духе игры. Задержка не была столь явной, чтобы Гармаш так падал.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 18:18
    0
    Динамо нужна была победа,а был пенальти или не было тут без разницы
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 18:04
    +1
    Burevestnik, 20.09.2021 18:01
    может это по медицинской части?
    Ну разве что
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 18:03
    +3
    Face Control, 20.09.2021 17:48
    Это все адекватные люди понимают, но, увы, шубы всё решили.
    шубы из кротов?
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
    online
    Vlad Knyaznin, 20.09.2021 18:03
    -1
    По версии кроторесурсов пенальти в ворота соперников кротов можно ставить на любой минуте, а пенальти в ворота соперников Динамо только в середине матча, только в таком случае назначение пенальти считается законным!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 18:01
    +1
    Funny____Cat, 20.09.2021 17:51
    А какой она была ?

    Можно ссылочку на правила где есть неявная и явная задержка ?
    может это по медицинской части?
    Ссылка
    U FO
    U FO, 20.09.2021 18:01
    +1
    OnlyKharkov, 20.09.2021 17:31
    Фейковое Динамо тянут судьи. Сами ничего не могут. Долги верните. Арсенал Киев настоящий Киевский клуб. Динамо фейк.
    Я не болею за Динамо , но минуснул тебе. А расскажи какой харьковский клуб настоящий ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 18:00
    +1
    Face Control, 20.09.2021 17:48
    Это все адекватные люди понимают, но, увы, шубы всё решили.
    После боя руками не машут. Готовьтесь к Суперкубку
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 17:53
    +2
    Face Control, 20.09.2021 17:48
    Это все адекватные люди понимают, но, увы, шубы всё решили.
    Алежка , а куда ты с ветки потерялась ? Так что будешь 150 баксов ставить на шахтёре в матче Суперкубка ?
    Или шахтёр уже не такой явный фаворит ?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 20.09.2021 17:52
    -3
    Сейчас и этого с ***ном смешают) Тут нельзя ничего плохого в адрес дыки говорить, они не припасаемые)
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 17:52
    +3
    Ну кто ж Рыбалке доктор, что он на 94-й минуте так неаккуратно играет в присутствии ВАР. Увы, но пенальти был
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 17:51
    +5
    А какой она была ?

    Можно ссылочку на правила где есть неявная и явная задержка ?
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 20.09.2021 17:50
    +4
    Face Control, 20.09.2021 17:48
    Это все адекватные люди понимают, но, увы, шубы всё решили.
    Ты намекало на семь карточек ?
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 20.09.2021 17:49
    +3
    OnlyKharkov, 20.09.2021 17:31
    Фейковое Динамо тянут судьи. Сами ничего не могут. Долги верните. Арсенал Киев настоящий Киевский клуб. Динамо фейк.
    Надо всем всю игру бегать и дёргать соперников за футболки. А Михайленки будут на глазок определять , явная или неявная была задержка.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.09.2021 17:48
    -9
    Это все адекватные люди понимают, но, увы, шубы всё решили.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 17:38 (изменен)
    +5
    "Задержка не быль столь явной..." - значит фол был (или задержка чего не явная)
    Ох уж эти эксперды...
    Ссылка
    bolelschik
    bolelschik, 20.09.2021 17:35
    +6
    Ты ж вроде футболистом был и тренером. В этой ситуации прежде всего виноват только тот, кто нарушал. Не хватал бы и толкал - не было бы повода
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 20.09.2021 17:31
    -6
    Фейковое Динамо тянут судьи. Сами ничего не могут. Долги верните. Арсенал Киев настоящий Киевский клуб. Динамо фейк.
    Ссылка
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