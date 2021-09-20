Защитник Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо» Киев.
В октябре Польша проведет матчи против Сан-Марино и Албании (9 и 12 октября соответственно). После 6 туров поляки идут третьими в своей отборочной группе с 11 очками в активе.
За свою карьеру Кендзера провел 24 матчи за сборную Польши. Дебютировал за национальную команду 27-летний защитник в 2017 году.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.