Защитник Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо» Киев.

В октябре Польша проведет матчи против Сан-Марино и Албании (9 и 12 октября соответственно). После 6 туров поляки идут третьими в своей отборочной группе с 11 очками в активе.

За свою карьеру Кендзера провел 24 матчи за сборную Польши. Дебютировал за национальную команду 27-летний защитник в 2017 году.