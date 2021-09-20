Кендзера получил вызов в сборную Польши

Защитник «Динамо» поедет в национальную команду

  • 20.09.2021 16:22
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Кендзера получил вызов в сборную Польши
© ФК Динамо Киев

Защитник Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо» Киев.

В октябре Польша проведет матчи против Сан-Марино и Албании (9 и 12 октября соответственно). После 6 туров поляки идут третьими в своей отборочной группе с 11 очками в активе.

За свою карьеру Кендзера провел 24 матчи за сборную Польши. Дебютировал за национальную команду 27-летний защитник в 2017 году.

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Источник — ФК Динамо Киев

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