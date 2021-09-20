ВИДЕО. Проиграл Динамо, но стал лучшим. УПЛ определила игрока тура

Билык - лучший игрок тура, Скрипник - лучший тренер

  • 20.09.2021 15:51
  • 1295 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Проиграл Динамо, но стал лучшим. УПЛ определила игрока тура
© upl.ua

УПЛ признала лучшим игроком 8-го тура чемпионата Украины вратаря «Александрии» Олега Билыка.

«Александрия» проиграла «Динамо» 0:1, пропустив с пенальти в компенсированное время, но Билык в течение матча много раз спасал команду.

Лучшим тренером тура признали наставника Виктора Скрипника, чья «Заря» обыграла «Черноморец» со счетом 3:0.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ZaE
    online
    ZaE, 20.09.2021 16:25
    +1
    Гарно відстояв, що тут сказати.
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    alex73776
    alex73776, 20.09.2021 16:00
    +2
    вот ,кандидат для шахтера, а то Ризныка не дождутся!
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