ВИДЕО. Проиграл Динамо, но стал лучшим. УПЛ определила игрока тура

УПЛ признала лучшим игроком 8-го тура чемпионата Украины вратаря «Александрии» Олега Билыка.
«Александрия» проиграла «Динамо» 0:1, пропустив с пенальти в компенсированное время, но Билык в течение матча много раз спасал команду.
Лучшим тренером тура признали наставника Виктора Скрипника, чья «Заря» обыграла «Черноморец» со счетом 3:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.