Металлист готовится подписать английского хавбека с опытом в АПЛ

Команду может пополнить Кадим Харрис

  • 20.09.2021 15:29
  • 4241 просмотр
  • 13 комментариев
Металлист готовится подписать английского хавбека с опытом в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации источника, в ближайшее время клуб Первой лиги «Металлист» должен объявить о подписании английского полузащитника Кадима Харриса.

28-летний игрок действует на правом и левом флангах. Имеет опыт выступлений в АПЛ (13 матчей за «Кардифф»).

В минувшем сезоне играл за «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе (41 матч).

В харьковскую команду игрок перейдет на правах свободного агента.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bekay
    Bekay, 20.09.2021 16:37
    0
    Ну таке собі.
    Ссылка
    Milan1990
    Milan1990, 20.09.2021 16:35
    0
    Интересно, какую же зарплату ему обещают???
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.09.2021 16:06
    -2
    Ну и хорошо)
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 20.09.2021 16:06
    -2
    johndow, 20.09.2021 15:51
    Посредственный для АПЛ игрок, но для первой лиги Украины явно сильное подписание
    про Де Пену тоже так писали д"оброжелатели"
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 20.09.2021 16:05
    -3
    интересно были ли англичане в истории украинского футбола? Думаю, что это первый англичанин.
    Ссылка
    Rrrrrrrr
    Rrrrrrrr, 20.09.2021 16:05
    +1
    А как же Милевский?
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 20.09.2021 16:05
    -5
    Spectra, 20.09.2021 15:46
    И судейки которые в каждом матчем удаляет игроков ваших соперников
    Нормально ваш вратарь пенальти отбивал в недавнем матче с Зарей, совсем не договорной матч.. Чувак прыгнул, угадал... и руки от мяча убирает! Умора! Наверное ваш новый хозяин Суркис повелевал прислужникам из Одессы сливать Заре за матч слитый Зарей!
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 20.09.2021 15:58
    +5
    Spectra, 20.09.2021 15:46
    И судейки которые в каждом матчем удаляет игроков ваших соперников
    в упл наверное такой номер не пройдет,с динамо и шахтером точно!
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 15:51
    +3
    Посредственный для АПЛ игрок, но для первой лиги Украины явно сильное подписание
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 20.09.2021 15:48
    0
    Отлично!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.09.2021 15:46
    +1
    alex73776, 20.09.2021 15:41
    динамо и шахта дрожи!металл наступает!
    И судейки которые в каждом матчем удаляет игроков ваших соперников
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 20.09.2021 15:41
    0
    динамо и шахта дрожи!металл наступает!
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    Ktoto
    online
    Ktoto, 20.09.2021 15:39
    -2
    очень сильно)
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