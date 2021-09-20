Металлист готовится подписать английского хавбека с опытом в АПЛ

По информации источника, в ближайшее время клуб Первой лиги «Металлист» должен объявить о подписании английского полузащитника Кадима Харриса.

28-летний игрок действует на правом и левом флангах. Имеет опыт выступлений в АПЛ (13 матчей за «Кардифф»).

В минувшем сезоне играл за «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе (41 матч).

В харьковскую команду игрок перейдет на правах свободного агента.