Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Постараемся не подвести фанов в матче с Шахтером»

Игрок надеется, что болельщики прийдут на Суперкубок Украины

  • 20.09.2021 14:51
  • 632 просмотра
  • 2 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Постараемся не подвести фанов в матче с Шахтером»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассчитывает, что трибуны будут заполнены на матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

«Хорошо, что теперь у нас много игр. Сейчас у нас больше восстановления, чем тренировок. Силы есть. И приглашаю всех на матч за Суперкубок Украины».

«Постараемся не подвести в матче против «Шахтера», - сказал Буяльский.

Матч состоится 22 сентября.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 20.09.2021 15:25
    -2
    Чтоб они вас не подвели
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 14:53
    -1
    Главное не опозорится
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