Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Постараемся не подвести фанов в матче с Шахтером»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассчитывает, что трибуны будут заполнены на матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».
«Хорошо, что теперь у нас много игр. Сейчас у нас больше восстановления, чем тренировок. Силы есть. И приглашаю всех на матч за Суперкубок Украины».
«Постараемся не подвести в матче против «Шахтера», - сказал Буяльский.
Матч состоится 22 сентября.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.