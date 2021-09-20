Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Постараемся не подвести фанов в матче с Шахтером»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассчитывает, что трибуны будут заполнены на матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

«Хорошо, что теперь у нас много игр. Сейчас у нас больше восстановления, чем тренировок. Силы есть. И приглашаю всех на матч за Суперкубок Украины».

«Постараемся не подвести в матче против «Шахтера», - сказал Буяльский.

Матч состоится 22 сентября.