Эдуард СОБОЛЬ: «Один из лучших моментов в карьере. Но есть амбиции»

Игрок рассчитывает перейти в топ-чемпионат

  • 20.09.2021 16:11
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Эдуард СОБОЛЬ: «Один из лучших моментов в карьере. Но есть амбиции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь имеет амбиции в будущем попробовать свои силы в более сильном чемпионате.

«Сейчас я всем доволен в «Брюгге». Один из лучших моментов в карьере, но есть амбиции попробовать себя на более высоком уровне. Но для начала нужно здесь себя проявить».

«Что касается моей позиции, то чувствую себя защитником больше. Однако нравится подключаться к атакам», - сказал Соболь.

В нынешнем сезоне Эдуард провел 7 матчей и забил 1 гол.

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Источник — Великий футбол

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