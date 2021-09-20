Эдуард СОБОЛЬ: «Один из лучших моментов в карьере. Но есть амбиции»

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь имеет амбиции в будущем попробовать свои силы в более сильном чемпионате.
«Сейчас я всем доволен в «Брюгге». Один из лучших моментов в карьере, но есть амбиции попробовать себя на более высоком уровне. Но для начала нужно здесь себя проявить».
«Что касается моей позиции, то чувствую себя защитником больше. Однако нравится подключаться к атакам», - сказал Соболь.
В нынешнем сезоне Эдуард провел 7 матчей и забил 1 гол.
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Источник — Великий футбол
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