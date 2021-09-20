Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок Украины

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч за Суперкубок Украины.
Арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы. Ассистенты - Семен Шлончак (Черкассы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий), четвертый арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), резервный арбитр Александр Жуков (Харьков).
Арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев), наблюдатель арбитража Сергей Задиран (Днепр).
Матч между «Шахтером» и «Динамо» состоится 22 сентября, начало в 21:00.
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Источник — УПЛ
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