Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок Украины

Это будет арбитр из Полтавы

  • 20.09.2021 13:34
  • 483 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок Украины
© УПЛ. Андрей Коваленко

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч за Суперкубок Украины.
 
Арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы. Ассистенты - Семен Шлончак (Черкассы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий), четвертый арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), резервный арбитр Александр Жуков (Харьков).
 
Арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев), наблюдатель арбитража Сергей Задиран (Днепр).

Матч между «Шахтером» и «Динамо» состоится 22 сентября, начало в 21:00.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 13:50
    +1
    Самый главный, конечно, Арбитр VAR - Арановский (Киев).
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    Dominik
    Dominik, 20.09.2021 13:43
    -1
    Bulba_sumkin, 20.09.2021 13:41
    Ой все, этот начудит опять в сторону судейского клуба, можно ставить на красные и несколько пенальти. Помню как он чудил когда Колос с дыкой играли, н поставил три пенальти, один из которых фантомный, два удаления, одно из которых за игру носом, смешные желтые карточки – полный набор) Шубы, в ход!)
    БРЫСЬ ОТСЮДА!!!!
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 20.09.2021 13:41
    -3
    Ой все, этот начудит опять в сторону судейского клуба, можно ставить на красные и несколько пенальти. Помню как он чудил когда Колос с дыкой играли, н поставил три пенальти, один из которых фантомный, два удаления, одно из которых за игру носом, смешные желтые карточки – полный набор) Шубы, в ход!)
    Ссылка
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