Два млн подписчиков. Радукану вошла в топ-5 самых популярных теннисисток

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США по теннису, преодолела рубеж в два миллиона подписчиков в инстаграме.
Отметим, что до US Open количество фанатов 18-летней теннисистки в одной из главных социальных сетей составляло полмиллиона человек, а до Уимблдона – всего 17 тысяч.
На данный момент из действующих теннисисток больше популярности добились лишь четыре спортсменки:
Серена Уильямс – 13,6 млн подписчиков
Саня Мирза – 7,9 млн
Наоми Осака – 2,8 млн
Эжени Бушар – 2,1 млн.
Источник — Instagram
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