Два млн подписчиков. Радукану вошла в топ-5 самых популярных теннисисток

Очень скоро Эмма войдет в топ-3

  • 20.09.2021 12:59
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Два млн подписчиков. Радукану вошла в топ-5 самых популярных теннисисток
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США по теннису, преодолела рубеж в два миллиона подписчиков в инстаграме. 
 
Отметим, что до US Open количество фанатов 18-летней теннисистки в одной из главных социальных сетей составляло полмиллиона человек, а до Уимблдона – всего 17 тысяч.

На данный момент из действующих теннисисток больше популярности добились лишь четыре спортсменки:

 Серена Уильямс – 13,6 млн подписчиков
 Саня Мирза – 7,9 млн
 Наоми Осака – 2,8 млн
 Эжени Бушар – 2,1 млн.

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Источник — Instagram

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