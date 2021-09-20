Шахтер – Динамо. Букмекеры не видят фаворита в матче за Суперкубок Украины

В среду, 22 сентября, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сразятся за Суперкубок Украины.
Букмекеры дают командам одинаковые шансы, не выделяя фаворита будущего противостояния. На выигрыш команды одной из команд в основное время можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.55.
Проход одной из команд в следующий раунд потянет на 1.9.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.63. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.78, ТМ2.5 – 2.03.
Матч «Шахтер» – «Динамо» пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:00.
Источник — Sport.ua
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один Резо с 70 к ЗП в месяц чего стоит
слишком дорогое тело, чтобы два раза в год посидеть на жеребьевке
хотя для динамовских амбиций в УПЛ и этих ребят хватает
сидел бы до сих пор философствовал
это ж он кстати запретил снимать продолжение фильма про ДК, так как там были моменты из раздевалки, сс установками мэтра в стиле КамОНПЛеЙ!!!!
сидел бы до сих пор философствовал
это ж он кстати запретил снимать продолжение фильма про ДК, так как там были моменты из раздевалки, сс установками мэтра в стиле КамОНПЛеЙ!!!!
хотя для динамовских амбиций в УПЛ и этих ребят хватает
Хай бы до сих пор сидел , если бы не выгнали
Условно / думаю Улье бы не хуже справился !
Хай бы до сих пор сидел , если бы не выгнали
не знаю, как по мне шансы 70/30 в пользу Динамо
Андронов рассказал, на каких условиях Жерар Улье был готов возглавить «Динамо».
«В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».
Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду», — рассказал Андронов.
Условно / думаю Улье бы не хуже справился !
не знаю, как по мне шансы 70/30 в пользу Динамо
как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
Андронов рассказал, на каких условиях Жерар Улье был готов возглавить «Динамо».
«В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».
Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду», — рассказал Андронов.
Какой такой следующий раунд то?)))
Супер- - пупер кубок? Или что?)
как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
поэтому и коффы равны в этом году
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