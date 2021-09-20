Шахтер – Динамо. Букмекеры не видят фаворита в матче за Суперкубок Украины

В среду, 22 сентября, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сразятся за Суперкубок Украины.



Букмекеры дают командам одинаковые шансы, не выделяя фаворита будущего противостояния. На выигрыш команды одной из команд в основное время можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.55.



Проход одной из команд в следующий раунд потянет на 1.9.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.63. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.78, ТМ2.5 – 2.03.



Матч «Шахтер» – «Динамо» пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:00.