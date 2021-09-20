Шахтер – Динамо. Букмекеры не видят фаворита в матче за Суперкубок Украины

Шансы на победу равны

  • 20.09.2021 10:45
  • 2034 просмотра
  • 36 комментариев
Шахтер – Динамо. Букмекеры не видят фаворита в матче за Суперкубок Украины
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В среду, 22 сентября, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сразятся за Суперкубок Украины.
 
Букмекеры дают командам одинаковые шансы, не выделяя фаворита будущего противостояния. На выигрыш команды одной из команд в основное время можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.55.
 
Проход одной из команд в следующий раунд потянет на 1.9.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.63. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.78, ТМ2.5 – 2.03.
 
Матч «Шахтер» – «Динамо» пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:00.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 20.09.2021 12:18
    0
    Букмекери що сліпі? Фаворит тут очевидний і це Шахтар.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    Cтapый Xaнтep, 20.09.2021 12:13
    0
    Saar, 20.09.2021 11:19
    Динамо і в інші, не чемпіонські роки вигравало в фіналах у Шахтаря, а зараз Динамо на порядок сильніше Шахтаря!
    "На порядок" - це конкретно на скільки? Наприклад, в математиці "на порядок" означає "в десять разів".
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 12:13
    0
    Alex86 1, 20.09.2021 12:04
    Пока что хватает, хотя и тут стоит учитывать упл - дно донное, шахта это 11 бразил условно, рискованно и дальше так плыть
    я еще весной говорил., что в чемпионстве будет один нюанс - Суркис не даст денег аргументируя это тем, что и этот состав взял УПЛ
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    Игорь Петров
    Игорь Петров, 20.09.2021 12:12
    0
    Не все однозначно, у Шахтера на данный момент , в отличие от Динамо, хромает командная игра, но есть футболисты, которые в одиночку в состоянии решить исход поединка, поэтому посмотрим.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 12:12
    0
    Alex86 1, 20.09.2021 12:03
    Та ну, с этими хенд мейдами будет топтание и дальше по кругу, тут и тренер не спасет адекватный, если с рыбой и её головой явно не то ... плохо конечно, но увы
    ну да, я надеялся что Дед начнет выживать потихоньку сердец из клуба, но они и при нем себя чувствуют вполне вольготно
    один Резо с 70 к ЗП в месяц чего стоит
    слишком дорогое тело, чтобы два раза в год посидеть на жеребьевке
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 12:04
    0
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:56
    та да Суркис не может чтобы нормальное усиление нормальному тренеру
    хотя для динамовских амбиций в УПЛ и этих ребят хватает
    Пока что хватает, хотя и тут стоит учитывать упл - дно донное, шахта это 11 бразил условно, рискованно и дальше так плыть
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 12:03
    0
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:58
    ну так и я о том же
    сидел бы до сих пор философствовал
    это ж он кстати запретил снимать продолжение фильма про ДК, так как там были моменты из раздевалки, сс установками мэтра в стиле КамОНПЛеЙ!!!!
    Та ну, с этими хенд мейдами будет топтание и дальше по кругу, тут и тренер не спасет адекватный, если с рыбой и её головой явно не то ... плохо конечно, но увы
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:58
    0
    Alex86 1, 20.09.2021 11:54
    А че ему идти да и куда, он как тот джо на х не нужен ни кому, а тут дают $ и требования минимальные, жить можно
    ну так и я о том же
    сидел бы до сих пор философствовал
    это ж он кстати запретил снимать продолжение фильма про ДК, так как там были моменты из раздевалки, сс установками мэтра в стиле КамОНПЛеЙ!!!!
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:56
    +1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:53
    Заведомо крайне странно было закладывать провал в мышлении, по сему быть может и результат в итоге такой, хотя от крайности в крайность, то физруку берут усиление в 5О млн +, то румыну каких-то днарей не понятных (не в восторге от беседки # 2 в игре с портгугалами) ... да и серьезно, тягатся а немецкой машиной, к примеру, имея такой арсенал?
    та да Суркис не может чтобы нормальное усиление нормальному тренеру
    хотя для динамовских амбиций в УПЛ и этих ребят хватает
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:54
    +1
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:51
    Зато потом было 3 года блаженства с ХацеЛесиками для Суркиса
    Хай бы до сих пор сидел , если бы не выгнали
    А че ему идти да и куда, он как тот джо на х не нужен ни кому, а тут дают $ и требования минимальные, жить можно
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:53
    +1
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:50
    Ну Блохину вон он подписал на 50 Лямов игроков
    Условно / думаю Улье бы не хуже справился !
    Заведомо крайне странно было закладывать провал в мышлении, по сему быть может и результат в итоге такой, хотя от крайности в крайность, то физруку берут усиление в 5О млн +, то румыну каких-то днарей не понятных (не в восторге от беседки # 2 в игре с портгугалами) ... да и серьезно, тягатся а немецкой машиной, к примеру, имея такой арсенал?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:51
    +1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:44
    Не хило конечно этими граблями дало когда уже Ребров пояснил этому "грамотею" о обновлении состава, но и там как всегда до жо было это.
    Зато потом было 3 года блаженства с ХацеЛесиками для Суркиса
    Хай бы до сих пор сидел , если бы не выгнали
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:51
    +1
    Calm, 20.09.2021 11:24

    не знаю, как по мне шансы 70/30 в пользу Динамо
    60 / 40 как по мне
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:50
    +1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:43
    Собственно, если помнишь когда муссировался вопрос в очередной раз с иностранным тренером, то тогда и стало снова понятно все с этими бздыками ... в которых вся суть и прослеживается. Пусть оно и не помешало с виват королем, но все же.
    Андронов рассказал, на каких условиях Жерар Улье был готов возглавить «Динамо».
    «В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».
    Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду», — рассказал Андронов.
    Ну Блохину вон он подписал на 50 Лямов игроков
    Условно / думаю Улье бы не хуже справился !
    Ссылка
    Fender
    Fender, 20.09.2021 11:45
    +2
    Calm, 20.09.2021 11:24

    не знаю, как по мне шансы 70/30 в пользу Динамо
    Скоро гвардия из максима, закарпатфана и тимофеюка придет из школы и начнет писать что шансев у Динамо нет
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:44
    0
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:29
    ну да , основной делец успехов шахтера в упл это Суркис со своими физруками в кресле лучшего клуба страны
    как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
    Не хило конечно этими граблями дало когда уже Ребров пояснил этому "грамотею" о обновлении состава, но и там как всегда до жо было это.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:43
    +2
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:29
    ну да , основной делец успехов шахтера в упл это Суркис со своими физруками в кресле лучшего клуба страны
    как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
    Собственно, если помнишь когда муссировался вопрос в очередной раз с иностранным тренером, то тогда и стало снова понятно все с этими бздыками ... в которых вся суть и прослеживается. Пусть оно и не помешало с виват королем, но все же.
    Андронов рассказал, на каких условиях Жерар Улье был готов возглавить «Динамо».
    «В свое время Игорь Суркис хотел назначить Жерара Улье. Приехал Улье и сказал: «Послушайте, мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот — мне не годится. Все».
    Суркис говорит: «Я представил, что подписал 5 человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось — он ушел. А я с этими игроками остался». Эту ситуацию надо иметь ввиду», — рассказал Андронов.
    Ссылка
    Александр Рой
    Александр Рой, 20.09.2021 11:30
    +3
    Проход из одной команд в следующий раунд???
    Какой такой следующий раунд то?)))
    Супер- - пупер кубок? Или что?)
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 11:29
    +1
    Alex86 1, 20.09.2021 11:12
    Та ну, еще не так давно всегда ДК было фаворитом в этих встречах, спс конечно сурку, но завсегда именно для этой команды не было иного места кроме 1-го
    ну да , основной делец успехов шахтера в упл это Суркис со своими физруками в кресле лучшего клуба страны
    как вспомню эпохи Буряка -Демеьяненко, или МихоХаца, или каденцию Блохина - так плакать хочется
    Ссылка
    Calm
    Calm, 20.09.2021 11:25
    +3
    Fender, 20.09.2021 11:20
    В этом матче мб все что угодно, даже банальный махач не исключен тем более что стадион будет наполнен по максимуму, не знаю какой там сейчас процент позволен по-моему 2/3 если не ошибаюсь. Вообщем будем посмотреть что в результате будет на табло.
    ну да, к примеру тот же пенальти на 95-й минуте или удаление на 10-й.
    поэтому и коффы равны в этом году
    Ссылка
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