Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 3 строчки, у Стаховского без изменений

На прошлой неделе у мужчин не было соревнований ATP, но за счет пяти сыгранных челленджеров некоторые изменения все же произошли. Все они – вне топ-30.



В первой десятке все стабильно.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 3 строчки, Виталий Сачко – на одну. Сергей Стаховский сохранил позицию, Алексей Крутых потерял сразу 13.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке также без изменений.

Чемпионская гонка ATP