Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 3 строчки, у Стаховского без изменений

На прошлой неделе у мужчин не было соревнований ATP, но за счет пяти сыгранных челленджеров некоторые изменения все же произошли. Все они – вне топ-30.
В первой десятке все стабильно.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 3 строчки, Виталий Сачко – на одну. Сергей Стаховский сохранил позицию, Алексей Крутых потерял сразу 13.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке также без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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Источник — Sport.ua
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