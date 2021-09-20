Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 3 строчки, у Стаховского без изменений

В первой десятке все стабильно

  • 20.09.2021 10:25
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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 3 строчки, у Стаховского без изменений
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

На прошлой неделе у мужчин не было соревнований ATP, но за счет пяти сыгранных челленджеров некоторые изменения все же произошли. Все они – вне топ-30.
 
В первой десятке все стабильно.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 3 строчки, Виталий Сачко – на одну. Сергей Стаховский сохранил позицию, Алексей Крутых потерял сразу 13.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке также без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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