Свитолина и Монфис сыграли в выставочной игре на главном корте Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и её муж, известный французский теннисист Гаэль Монфис сыграли в выставочном матче на главном корте Ролан Гаррос.
Монфис и Бенуа Пэр встретились на корте с известными стримерами из сети Twitch – ZeratoR (Адриан Нугаре) и Domingo (Пьер-Алексис Бизо). На арену Филиппа Шатрие также вышла и Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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