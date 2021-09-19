8-й тур
Кортрейк
1 : 0
Гент
19.09.2021, FT

Безус не забил пенальти, и Гент проиграл Кортрейку в Бельгии

Неудачный матч провел украинский полузащитник в 8-м туре

  • 19.09.2021 23:59
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Безус не забил пенальти, и Гент проиграл Кортрейку в Бельгии
© ФК Гент. Роман Безус

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Гент» проиграл на выезде «Кортрейку» со счетом 0:1.

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте с пенальти. А на 48-й минуте украинский хавбек Роман Безус не сумел сравнять счет для гостей, не реализовав 11-метровый штрафной удар.

В турнирной таблице «Гент» занимает всего лишь 16-е место после 8 туров.

Чемпионат Бельгии. 8-й тур

«Кортрейк» – «Гент» – 1:0

Гол: Селемани, 9 (пен).

Незабитый пенальти: Безус, 48.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Источник — Sport.ua

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