Безус не забил пенальти, и Гент проиграл Кортрейку в Бельгии

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Гент» проиграл на выезде «Кортрейку» со счетом 0:1.

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте с пенальти. А на 48-й минуте украинский хавбек Роман Безус не сумел сравнять счет для гостей, не реализовав 11-метровый штрафной удар.

В турнирной таблице «Гент» занимает всего лишь 16-е место после 8 туров.

Чемпионат Бельгии. 8-й тур

«Кортрейк» – «Гент» – 1:0

Гол: Селемани, 9 (пен).

Незабитый пенальти: Безус, 48.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии