Безус не забил пенальти, и Гент проиграл Кортрейку в Бельгии

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Гент» проиграл на выезде «Кортрейку» со счетом 0:1.
Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте с пенальти. А на 48-й минуте украинский хавбек Роман Безус не сумел сравнять счет для гостей, не реализовав 11-метровый штрафной удар.
В турнирной таблице «Гент» занимает всего лишь 16-е место после 8 туров.
Чемпионат Бельгии. 8-й тур
«Кортрейк» – «Гент» – 1:0
Гол: Селемани, 9 (пен).
Незабитый пенальти: Безус, 48.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.