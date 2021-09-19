Турнирная таблица УПЛ. Перед Суперкубком Динамо и Шахтер разделяют 3 очка

С 17 по 19 сентября прошли поединки 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
После 7 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (22 против 19). Гранды украинского футбола проведут матч за Суперкубок 22 сентября в Киеве. Третью позицию делят «Десна» и «Днепр-1» (по 16). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4) и «Львов» (3).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 8-й тур
- 17.09 Десна Чернигов – Рух Львов – 1:0
- 18.09 Ингулец Петрово – Колос Ковалевка – 0:2
- 18.09 Днепр-1 – Верес Ровно – 1:0
- 18.09 Мариуполь – Шахтер Донецк – 0:5
- 18.09 Динамо Киев – Александрия – 1:0
- 19.09 Ворскла Полтава – Минай – 2:0
- 19.09 Заря Луганск – Черноморец Одесса – 3:0
- 19.09 Львов – Металлист 1925 Харьков – 0:0
Источник — Sport.ua
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