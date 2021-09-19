Марченко проиграл на старте квалификации турнира ATP в Нур-Султане

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 155) проиграл в первом круге квалификации турнира ATP в Нур-Султане.
В первом круге отбора 34-летний украинец уступил казахстанцу Денису Евсееву (ATP 402) в двух сетах (4:6, 4:6), хотя по ходу первой партии Марченко лидировал (4:1). Матч продолжался 1 час и 55 минут.
ATP Tour 250. Нур-Султан, Казахстан
Мужчины. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) [5] – Денис Евсеев (Казахстан) [Alt] – 4:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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