Заря – Черноморец. Гладкий и Кабаев выйдут в старте

Сегодня, 19 сентября «Заря» в восьмом туре УПЛ дома примет «Черноморец». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Гладкий, Кабаев
«Черноморец»: Паламарчук, Кадири, Дубко, Вантух, Путря, Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян, Брагару, Ванат
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Источник — УПЛ
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