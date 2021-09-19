Лига 1. Эпидемия ничьих и победа Нанта

Состоялись еще 5 матчей в рамках шестого тура французской Лиги 1. При чем 4 из них завершились вничью. Победитель был выявлен лишь в матче «Анже» - «Нант», где три очка завоевали гости.

«Ницца» - «Монако» - 2:2

Голы: Делор 51, Будауи 73 – Головин 39, Бен Йеддер 77

«Анже» - «Нант» - 1:4

Голы: Траоре 10 – Жиротто 3, Бла 6, 79, Коло-Муани 23

«Клермон» - «Брест» - 1:1

Голы: Рашани 65 – Шардонне 52

Удаление: Гастьен 50 (Клермон)

«Реймс» - «Лорьян» - 0:0

«Труа» - «Монпелье» - 1:1

Голы: Тузгар 37 – Саванье 87

Удаление: Тулер 79 (Монпелье)