Сегодня, 19 сентября в своем доме умер легендарный английский форвард Джимми Гривз. Ему был 81 год.

Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Он выступал за «Шпор» с 1961 по 1970 годы, и суммарно забил 266 голов в 379 матчах.

Также Гривз защищал цвета «Челси», «Милана», «Вест Хэма», «Брентвуда», «Челмсфорда», «Барнета» и «Вудфорта».

В период с 1959 по 1968 год Гривз провел 57 матчей за сборную Англии и забил 44 гола. В 1966 году со сборной Англии он стал чемпионом мира.

Все сегодняшние матчи АПЛ начинаются с минуты памяти в честь Гривза.