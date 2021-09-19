Умер легендарный английский форвард Джимми Гривз

Экс-футболисту был 81 год

  • 19.09.2021 16:41
  • 1115 просмотров
  • 3 комментария
Умер легендарный английский форвард Джимми Гривз
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 сентября в своем доме умер легендарный английский форвард Джимми Гривз. Ему был 81 год.

Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Он выступал за «Шпор» с 1961 по 1970 годы, и суммарно забил 266 голов в 379 матчах.

Также Гривз защищал цвета «Челси», «Милана», «Вест Хэма», «Брентвуда», «Челмсфорда», «Барнета» и «Вудфорта».

В период с 1959 по 1968 год Гривз провел 57 матчей за сборную Англии и забил 44 гола. В 1966 году со сборной Англии он стал чемпионом мира.

Все сегодняшние матчи АПЛ начинаются с минуты памяти в честь Гривза.

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Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 17:10
    +1
    Теперь хоть ясно, почему с повязками играют. У нас такое ещё не прижилось. ((
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    Barsa_che
    Barsa_che, 19.09.2021 17:02
    +1
    Легенда!
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    salomon77757
    salomon77757, 19.09.2021 17:00
    +1
    Великий был игрок.
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