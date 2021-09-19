ВИДЕО. Динамо потеряло Шапаренко, соперник Ломаченко, ставим на Валенсию

1. Лидер «Динамо» может не сыграть против «Шахтера» в матче за Суперкубок

2. Ломаченко определился с соперниками

3. Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.